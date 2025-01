Lanotiziagiornale.it - Il calo dei morti sulla strada? Un errore nei conti di Salvini

nuo a non capacitarmi di come Matteopotesse credere che mettere nuove regole avrebbe reso felici i suoi elettori. Il leader della Lega dovrebbe avere imparato che parte del suo elettorato gode smisuratamente quando le regole vengono imposte agli altri, che siano gli attivisti per l’ambiente, che siano gli stranieri, che siano le donne che devono stare a casa per curare la prole, che siano gli insegnanti non amati, che siano i giornalisti non sdraiati, che siano qualsiasi persona “altro” da loro.Mettere le mani sul codice dellainvece ha toccato anche i leghisti più duri e puri, quelli che amano definirsi patrioti di una patria che di solito non è più larga del loro pianerottolo. Così il ministro dei Trasporti ha concluso il 2024 con un bel tonfo, preludio dell’avvizzimento che gli procurerà il fallimento della sua faraonica idea di ponte sullo Stretto.