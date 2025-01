Milanotoday.it - Il cadavere di un uomo è stato trovato in un canale di Milano

Leggi su Milanotoday.it

Un corpo senza vita èvisto sabato sera in undella periferia ovest di.È successo in via Lucio Cornelio Silla, tra il Bosco in Città e il quartiere Figino. Ilavvigalleggiare in undi irrigazione. I vigili del fuoco sono stati avvisati intorno.