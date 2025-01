Lortica.it - Il ballo ertotico di via San Vito

Leggi su Lortica.it

Era l’ultimo di Carnevale, e le strade erano ancora innevate. Giorgio, passando dal Borgo Maestro, scorse la giovane Maddalena, sorretta dal padre Francesco, mentre piangeva. Quel giorno segnava il primo anniversario della morte del marito.Colpito dalla bellezza della donna in lacrime, Giorgio si avvicinò al gruppo che si dirigeva verso San Francesco. Essendo amico di Gualtieri, fratello di Francesco, decise di unirsi a loro, restando in disparte. Seguendo il corteo, non poté fare a meno di osservare le movenze dei fianchi di Maddalena, scossi dai singhiozzi. L’immagine gli evocò un sonetto di Pietro, suo concittadino: “Tu mi perdonerai, o donna, non voglio far questo peccato, ma quello che vedo è boccone da prelato.” E così, un’attrazione fatale si insinuò nel cuore e nella mente di Giorgio.