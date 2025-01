Lopinionista.it - Il 10 gennaio esce il nuovo album di Osvaldo Di Dio con gli storici musicisti di Pino Daniele e ospiti d’eccezione

NAPOLI –il 10in versione cd e digitale ‘Blues For’, l’ideato e prodotto daDi Dio, chitarrista, cantante e produttore napoletano. Un progetto che celebra l’arte e il genio di, rileggendo in chiave contemporanea il suo blues inconfondibile, con una visione autentica e appassionata. Pubblicato da ODD Music e distribuito da Warner Music Italy, l’riuniscedella band distraordinari come Robben Ford, Peppe Barra, Raiz e Mario Insenga.Di Dio ha costruito questo lavoro con un profondo legame artistico e personale: dall’uso della leggendaria Gibson semiacustica di– suonata in I Got the Blues, contenuta nelBlues for– fino alla copertina del disco. In questo progetto,ha avuto il privilegio di suonare una chitarra speciale: la Gibson ES-175/CC utilizzata daper registrare Nero a metà, Vai mò e Bella ‘mbriana, oltre che nei rispettivi tour tra il 1980 e il 1982.