Lopinionista.it - I Diamanti di Özpetek, 18 storie al femminile nel suo miglior film

Solo un regista con la sua sensibilità poteva realizzare un film con 18femminili e insieme delineare ciò che è il sogno cinema. Parliamo di Ferzane di, il suo ultimo film, che “racconta con coerenza e ricchezza di sfaccettature il mondo al, prendendo a pretesto le dinamiche relazionali e lavorative che si instaurano in una sartoria che risponde alle committenze cinematografiche” e al contempo è “una riflessione metacinematografica, espressamente presente fin dall’inizio, visto che lo stesso regista compare in un prolungato totale iniziale nell’atto di distribuire e discutere i copioni con costumiste e sarte, ulteriore elemento di interesse, che svela il backstage delle sartorie al servizio dell’industria cinematografica e lo rende il terreno ideale nel quale si appalesano non solo la sensibilità e il gusto, ma anche lo spirito di gruppo, la tenacia e la resilienza femminili”, come annota Alessio Cossu in una recensione.