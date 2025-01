Milanotoday.it - I consigli di Municipio di Milano saranno in streaming: "Più trasparenza per i cittadini"

Leggi su Milanotoday.it

Non solo le sedute delo comunale ma, d'ora in poi, anche quelle deidipotranno essere seguite in direttaattraverso Youtube. La novità è stata annunciata da Palazzo Marino, che parla di "passo avanti in termini di, che si inserisce in una cornice.