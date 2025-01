Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano e Asiago vanno ko in casa, Val Pusteria vince largamente in ICE

Il venerdì sera dell‘ICELeague 2024-2025 sorride solo in piccola parte alle squadre italiane. Il bilancio di questo 3 gennaio parla infatti di una vittoria a fronte di due sconfitte.La nota lieta è rappresentata dal Valche, fra le mura amiche, si è imposto per 4-1 sull’HC TIWAG Innsbruck – Die Haie. I “Lupi”, dopo essere andati sotto 0-1, si sono scatenati impattando sull’1-1 nel secondo periodo, grazie a Findlay, e poi piazzando tre gol nel terzo e ultimo segmento, per effetto delle reti di Frycklund, Petan e Akeson.Brutti ko interni invece per, squadre incappate rispettivamente nelle partite perse contro Pioneers Vorarlberg, vittoriosi 1-3 alla Sparkasse Arena, e EC VSV, impostisi all’Odegar con lo score di 1-4.Nella classifica, comandata dall’Hydro Fehervar AV 19, primo a 69 punti in 35 partite giocate,si trova ora al secondo posto, con 68 punti in 33 partite, mentre Valsi trovano in 9a (42 punti in 32 partite) e 12esima piazza (28 punti in 34 partite).