Veneziatoday.it - Herbert Ballerina porta il suo primo spettacolo teatrale al Toniolo

Leggi su Veneziatoday.it

Dopo il successo in tv, al cinema, sui social e in libreria,debutta in teatro e arriva venerdì 10 gennaio, alle ore 21, aldi Mestre con "Come una catapulta", unoall’insegna del divertimento e delle risate, pronto a farci entrare in un mondo assurdo e.