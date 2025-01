Lanazione.it - Guida con una falsa patente scaricata da internet (e pure scaduta), denunciato

Lucca, 4 gennaio 2025 – Nel corso di un controllo sulla strada, una pattuglia della Polizia Municipale di Lucca ha fermato per controlli un'auto con quattro persone a bordo in via Romana. Alla richiesta della documentazione gli agenti si sono visti consegnare un permesso internazionale discaduto ma fondamentalmente falso. Si tratta di un cosiddetto ‘falso di fantasia’ scaricato da, ossia un documento molto dettagliato che non imita nessun atto amministrativo reale, ma che non ha alcun valore e può ingannare persone comuni ma non un pubblico ufficiale. Il conducente, un extracomunitario regolare, è statoper possesso di documenti falsi atti alladi veicoli. “Ancora una volta vediamo come le semplici attività di controllo dei nostri agenti della Polizia Municipale con la loro costanza, siano importanti per contrastare reati che minacciano la sicurezza di tutti – afferma l'assessore Giovanni Minniti – i controlli di questo tipo, anche nei giorni delle feste natalizie, hanno consentito di fermare un automobilista senza titoli per condurre un veicolo sulle strade e potenzialmente pericoloso”.