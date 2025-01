Lapresse.it - Giappone, morta a 116 anni donna più anziana del mondo

Tomiko Itooka, unase ritenuta la persona piùdelsecondo il Guinness dei primati, èall’età di 116. Lo ha comunicato un funzionario della città di Ashiya. Yoshitsugu Nagata, un funzionario responsabile delle politiche per gli anziani, ha detto che Itooka èil 29 dicembre in una casa di cura ad Ashiya, nella prefettura di Hyogo, nelcentrale.Itooka amava le banane e una bevandase al gusto di yogurt chiamata Calpis. Era nata il 23 maggio 1908. È diventata la persona piùdell’anno scorso dopo la morte di Maria Branyas, di 117, secondo il Gerontology Research Group. Quando le è stato detto che era in cima alla classifica mondiale dei supercentenari, ha semplicemente risposto: “Grazie”.Quando Itooka ha festeggiato il suo compleanno l’anno scorso, ha ricevuto fiori, una torta e un biglietto dal sindaco.