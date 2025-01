Feedpress.me - Giancarlo Giorgetti è il ministro delle Finanze dell'anno. "Ha vinto il suo impegno nel ridurre il deficit"

Leggi su Feedpress.me

Un «compito ingrato» quello di, ma svolto con «nele debito» e materializzatosi in una manovra di bilancio "credibile e sostenibile», piaciuta anche a Bruxelles. Il giudizio è di The Banker , la rivista di affari internazionali del Financial Times che ha incoronato il titolare di via Venti Settembre «» . Un riconoscimento.