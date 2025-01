2anews.it - Geolier, il debutto all’Arena di Verona chiude il tour 2025

Leggi su 2anews.it

La nuova datarà la stagione live di, che lo vedrà nei palasport in primavera e per due live a Napoli in estate. Nuova data delper, che il 27 settembre, per la prima volta nella carriera, calcherà il palco dell’Arena di. L’appuntamentorà la stagione live dell’artista, che lo .