Ilgiorno.it - Gazzaniga, in bici cade sul sentiero per il Monte Poieto: 55enne in ospedale

(Bergamo), 4 gennaio 2025 – Un ciclista di 55 anni è rimasto ferito dopo essere caduto su unche conduce al, in località Coldre, nel comune, nella provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina, sabato 4 gennaio. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Areu 118 e gli uomini della stazione di Media Valle Seriana, VI delegazione orobica del soccorso alpino. Otto i tecnici del Cnsas impegnati, sei appartenenti alla stazione di Media Valle Seriana e due provenienti dalla stazione di Oltre il Colle, presenti in supporto all'elisoccorso di Bergamo dell'Areu. Il ciclista è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato dai tecnici fino all'elicottero, quindi è stato trasferito in codice giallo all'Papa Giovanni di Bergamo.