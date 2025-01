Chietitoday.it - Fondi per i rifiuti di Roma a Chieti, Fratelli d'Italia denuncia l'incoerenza del sindaco

Leggi su Chietitoday.it

“Sull'accordo, l'entusiasmo che poche settimane veniva sbandierato dale la sua Giunta per gli investimenti previsti (637.868,77 euro per il periodo 2019-2023), derivanti daidi ristoro per il trattamento deidiCapitale, si è già trasformato in pura critica.