Fiorentina-Napoli, Spinazzola e Neres sostituiscono gli infortunati Kvara e Politano

si affrontano per la 19esima giornata di campionato, oggi in campo alle 18 allo stadio Franchi di Firenze.Negli azzurri mancherannotskhelia e, entrambi, oltre a Buongiorno.Di seguito, le formazioni ufficiali., le formazioni ufficiali(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Moreno; Adli, Mandragora; Beltran, Sottil, Parisi; Kean.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay;, Lukaku,.L’indiscrezione della Gazzetta:era destinato alla panchina, casualmente si è arreso«Storiaccia» da incredibile ma vero, verrebbe da dire, con due degli interpreti più disinvolti del tridente costretti a rimanere a casa e a disertare Firenze:s’è portato appresso per qualche giorno un problema a un polpaccio, sembrava una sciocchezza e invece soltanto nella serata di giovedì ilha avuto percezione della serietà dell’accidente; e, che comunque pareva consegnato alla panchina, casualmente nella rifinitura si è arreso ad un affaticamento muscolare.