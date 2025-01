2anews.it - Fiorentina-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi su 2anews.it

è la prima gara del 2025 per la formazione di Conte, che proverà a mettere pressione ad Atalanta e Inter, ferme per il turno di Supercoppa. La Serie A torna in campo. La 19esima giornata di campionato sarà spezzata a causa della Supercoppa italiana, con Inter, Milan, Juventus e Atalanta che recupereranno i loro .