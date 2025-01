Inter-news.it - Fiorentina-Napoli, Conte vince e scappa! Tre gol per il +4 sull’Inter

Ilha vinto per 3-0 contro laallo stadio Artemio Franchi. Non c’è storia nella partita delle 18, i partenopei allunganoal primo posto. FUGA – Ilha vinto contro lacon il risultato di 3-0. La squadra di Antonioregala una prova di grande forza nel pomeriggio dell’Artemio Franchi dominando e non rischiando mai un eventuale ritorno della viola. Nel primo tempo ha sbloccato la gara David Neres con un’azione solitaria impressionante al minuto 29. Poco dopo un tocco di mano nello stop ha impedito a Moise Kean di trovare la rete del pareggio a fine primo tempo. Nella ripresa ilha dilagato: prima ha colpito Romelu Lukaku su calcio di rigore. La sorpresa di Raffaele Palladino Moreno ha combinato un disastro perdendo palla sulla linea di fondo e provocando il fallo in area di rigore.