Europa.today.it - Fiorentina-Napoli 0-3, le pagelle: erroraccio di Moreno, delude Dodo, si salva Sottil

Di seguito i voti dei calciatori viola nella sfida persa 3-0 contro il. DE GEA 5.5: può far poco sul gol di Neres che calcia forte sotto la traversa, non riesce nel miracolo sul rigore di Lukaku, mentre sul terzo gol forse poteva fare qualcosa in più.5: primo tempo ottimo.