Ilnapolista.it - Fiorentina-Napoli 0-1, segna Neres con un gol da fenomeno (LIVE)

Ilritorna in campo per la diciannovesima giornata di Serie A e sfida i viola di Palladino. I toscani tralasciando una flessione nell’ultimo periodo, si sono confermati come una delle squadre sorpresa di questo campionato. Conte per questo incontro si affida aper l’infortunato Politano e all’esperienza di Spinazzola sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Kvara, chiaramente in partita lo spartito cambierà date le caratteristiche del numero trentasette. In palio al Franchi ci sono la vetta solitaria per gli azzurri mentre per i viola c’è un nuovo possibile aggancio alla zona Champions32? Risposta di nervi della viola, e fallo su Rrahmani a fermare il gioco29?porta avanti gli azzurri! Il brasiliano parte da lontanissimo, poi sfrutta la sponda di Lukaku e si insinua in area e sorprende De Gea sul primo palo.