Agrigentonotizie.it - Favara, si barrica in casa con un coltello: i carabinieri lo convincono ad aprire la porta

Un uomo di 64 anni, armato di un, si èto inper alcune ore.Le sue intenzioni non erano chiare: sul posto, in via San Calogero, sono intervenuti iche hanno cercato di mediare per evitare che l'uomo, che era solo in, potesse commettere dei gesti impropri.