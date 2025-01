Cataniatoday.it - Evade dagli arresti domiciliari per brindare all'inizio del nuovo anno, arrestato

Leggi su Cataniatoday.it

Ha volutoalndo, ma è stato subito individuato e. Un catanese di 31 anni,pochi giorni prima per una rapina in un negozio, non ha resistito al richiamo dei festeggiamenti del Capode, la notte di San Silvestro, ha pensaro.