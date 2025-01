Padovaoggi.it - Esce di strada con l'auto e fugge provocando migliaia di euro di danni

Leggi su Padovaoggi.it

Fuoriuscitanoma la notte di Capodanno. Miracolosamente illeso il conducente ha provocatoper diversedipoi è fuggito. E' caccia all'uomo. Tutto è accaduto la notte di Capodanno in via Stradona nella frazione Zemignana a Massanzago. Un veicolo proveniente da via Rivale.