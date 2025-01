Agrigentonotizie.it - Epifania a Santa Elisabetta: 3 giorni tra spettacoli, musica e degustazioni di ricotta

Leggi su Agrigentonotizie.it

Tredi festa per l’. Sabato 4 gennaio la Sagra dellaa cura della Pro Loco e della Consulta giovanile. Intrattenimentole a cura del folcloristico Kokalos e angolo giochi per i più piccoli in via Municipio alle 19.Domenica 5 gennaio ppuntamento.