Calcionews24.com - Empoli, D’Aversa: «Meritavamo di più, ma Stankovic è straordinario. Colombo ed Esposito? Non posso fargli complimenti per un motivo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Roberto, allenatore dell’, dopo la partita di Serie A contro il Venezia. Tutti i dettagli in merito Roberto, ha parlato a Dazn nel post partita di Venezia-. PAREGGIO – «Era un campo non facile, il Venezia ha messo spesso in difficoltà le avversarie, i miei hanno fatto una grandissima prestazione dopo .