Emis Killa | Droghe? Non tocco niente da 7 anni Nel mio mondo fa figo…

"Nonnulla da sette". Cosìparla del suo passato con la droga sul suo profilo Instagram. Il rapper italiano ha confessato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, ammettendo di aver smesso per paura di diventare "una macchietta con 4 denti"., al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, si è lasciato andare sul suo profilo Instagram, confessando ai quasi 2 milioni di follower di non aver fatto più uso di sostanze negli ultimi 7. Tuttavia, alcuni utenti hanno contestato la sua rivelazione dandogli del "bugiardo" a causa dei testi spinti e spesso provocatori delle sue canzoni., che si sta preparando al debutto per il Festival di Sanremo 2025, precisa nelle stories su Instagram: "Le canzoni in cui parlo di sostanze assunte in primi persona sono antecedenti a questi sette".