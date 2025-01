Foggiatoday.it - Emergenza freddo, l’istituto Scillitani apre le porte ai senza fissa dimora

Leggi su Foggiatoday.it

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino ha allestito dei posti letti per inelLorenzo, affinché possano dormire in modo sicuro e dignitoso in attesa di poter provvedere a luoghi di accoglienza diocesani più stabili.Le offerte raccolte durante le celebrazioni.