Repubblica.it - E’ morto Mauro Morandi, il Robinson Crusoe per 32 anni custode isola di Budelli

Modenese, ex insegnante, aveva deciso di fermarsi nel 1989, una vita da eremita sino a quando non lasciò per problemi di salute e dopo un lungo braccio di ferro con il Parco della Maddalena. Il cordoglio via social: “La tua anima rimarrà lì per sempre”