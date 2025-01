Lanazione.it - Duecento giovani atleti in vasca. Le promesse al Palazzetto del Nuoto

nuotatori e nuotatrici inin un doppio raduno collegiale ospitato daldeldi Arezzo. Le festività natalizie sono state arricchite da due giornate di allenamento alla presenza di cinque società di Toscana, Lazio e Umbria che, condividendo le corsie dell’impianto cittadino, hanno vissuto un’occasione di formazione dove il confronto e lo scambio di esperienze sono stati gli strumenti per perseguire un miglioramento tecnico e didattico in vista della stagione 2025. I raduni, organizzati dalla Chimera, hanno anche permesso di consolidare i rapporti tra i tecnici delle realtà coinvolte per condividere diverse metodologie di insegnamento, per trovare soluzioni a problematiche riscontrate nella preparazione quotidiana o per approfondire le varie fasi della nuotata per ottimizzare le prestazioni, con un lavoro mirato a più fasce d’età dai sei ai diciotto anni.