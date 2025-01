Laverita.info - Dopo gli attentati, Trump vuole azzerare l’Fbi

Il futuro direttore dell’Antiterrorismo, Sebastian Gorka, in esclusiva alla «Verità» dice che il Bureau è «come la Gestapo, una polizia usata a mo’ di arma dai democratici» contro il tycoon. Che si servirà degli attacchi per un «repulisti» nella Difesa e nell’intelligence.Silurata la richiesta di ripristinare le norme censorie di Obama sulla Rete abrogate da The Donald.Lo speciale contiene due articoli.