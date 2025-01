Trentotoday.it - Disagi e code intense sull'autostrada del Brennero per il ponte dell'Epifania

Leggi su Trentotoday.it

Ildel 2025 provocaal traffico in diversi punti’Italia e non fa eccezione l’delche, in particolare verso la frontiera con l’Austria, da sabato 4 gennaio è da bollino rosso. Si registranoanche sul tratto trentino-veronese per il primo.