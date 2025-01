Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Verona-Udinese 0-0: si parte LIVE

Ultimo appuntamento del sabato, valido per la diciannovesima giornata del campionato diA, traDopo la seconda semifinale della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, con i rossoneri del nuovo allenatore Sergio Conceicao che affronteranno i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi in finale lunedì prossimo, si gioca l’ultimo match del sabato della diciannovesima giornata del campionato diA.Paolo Zanetti (LaPresse) – Calciomercato.itI gialloblu padroni di casa, guidati in panchina da Paolo Zanetti, arrivano a questo appuntamento col morale alle stelle dopo l’importantissima vittoria ottenuta sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano nel turno precedente: decisiva l’autorete di Santiago Castro. Adesso sono 18 i punti in classifica, sei in meno dei rivali di giornata.