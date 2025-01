Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Napoli 0-1, via alla ripresa

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47' Lancio lungo di Mandragora per Kean che sfuggedifesa ma nontrappola del fuorigioco. Si riparte da una punizione per il. 46' Nessun cambio durante l'intervallo, si riparte con gli stessi 22 del primo tempo. 45' VIA AL SECONDO.