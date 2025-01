Feedpress.me - Dieci anni senza Pino Daniele, ma la ricerca fra i suoi testi continua

Leggi su Feedpress.me

La malinconia per il decennale della morte di, avvenuta il 4 gennaio 2015, è solo temperata dalla notizia che ci sono ancorainediti da ascoltare . A novembre è uscito Again, un brano registrato nel 2009, chitarra acustica e voce, una dimensione che quasi riassume il suo arco esistenziale di artista che tutti i giorni, ogni giorno per tutta la vita, dedicava ore allo studio dello.