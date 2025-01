Agi.it - Delitto di Piersanti Mattarella, due nuovi indagati dopo 45 anni

AGI - Ci sarebbero duenell'inchiesta sull'omicidio di, il presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo. A scriverne il quotidiano la Repubblica, a ridosso del 45esimoversario delche pose fine alla stagione della Regione dalle "carte in regola". Si tratterebbe di persone legate alla mafia accusate di essere tra i killer del leader politico democristiano, allievo di Aldo Moro, fratello del presidente della Repubblica, Sergio, il primo a soccorrerlo in quella drammatica mattina dell'Epifania. Per l'omicidio sono stati condannati definitivamente i mandanti, i boss della Cupola di Cosa nostra, mentre erano stati prosciolti i terroristi neri Valerio 'Giusva' Fioravanti e Gilberto Cavallini, indicati inizialmente come esecutori.