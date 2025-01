Salernotoday.it - de rosa: "multe alle case automobilistiche, un rischio per l’industria europea"

Leggi su Salernotoday.it

Il Cavaliere Domenico De, CEO del Gruppo Smet, non usa mezzi termini per descrivere la situazione: "Le sanzioni dell’Unionesono un duro colpo alla competitività dell’intero sistema industriale europeo. Se non si interviene subito, rischiamo di distruggere.