Ferraratoday.it - Dalla zona Gad e al Sottomura, forze dell'ordine passano al setaccio diverse aree sensibili

Leggi su Ferraratoday.it

Un intervento straordinario congiunto fra tutte ledi polizia, con particolare riferimento ai controlli in città, è scattato nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio. L'attività ha riguardato in particolare laGad, comprese le vie Oroboni, Porta Catena, via Ortigara, ile l'area.