Palermotoday.it - Crisi delle materie prime, schizzano i prezzi: Palermo è la città italiana dove il cioccolato costa di più

Leggi su Palermotoday.it

Lafa schizzare ial dettaglio. Per il burro in 3 anni si sono registrati rincari medi del 49%, per il caffè tostato del 43%, mentre per ildel 27%. E' quanto emerge dall'indagine congiunta realizzata da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui.