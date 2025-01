Perugiatoday.it - Controlli su strada dell'Arma: scoperto pusher con 30 dosi nascoste nell'auto

I Carabinieria Compagnia di Perugia hanno arrestato un 44enne per spaccio di droga che aveva una importante quantità didi cocaina da piazzare in questo fine settimana sul mercato perugino. Sono stati sequestrati 30 "pezzi" per un totale intorno ai 15 grammi di stupefacente che erano.