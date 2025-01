Lanazione.it - Contenimento liste attesa, la Toscana rinnova il progetto Clessidra

Firenze, 4 gennaio 2025 - Prosegue l'impegno della Regioneper contenere lediin sanità ed in particolare per quelle discipline che risultano maggiormente critiche rispetto ai tempi di. La Giunta regionale nei giorni scorsi ha deliberato, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, il rinnovo anche per il 2025 delche prevede, avvalendosi di specifiche progettualità delle aziende sanitarie della, un percorso di tutela per i pazienti che hanno necessità di visite per le quali si possono riscontrare delle criticità nelle tempistiche. Il monitoraggio del primo anno del, effettuato dal settore regionale competente, si spiega in una nota, ha evidenziato una buona adesione da parte i medici alla libera professione intramuraria, con conseguente evasione di attività per l'abbattimento delledi