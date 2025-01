Napolipiu.com - Conte voleva De Vrij al Napoli: ecco perché è saltato tutto

L'ex pupillo di Conte ha rifiutato il trasferimento in azzurro a dicembre. Il difensore punta a restare protagonista in nerazzurro. Il Napoli aveva provato il colpo Stefan De Vrij. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club partenopeo aveva sondato il terreno per il difensore dell'Inter durante il mese di dicembre, ricevendo però un secco rifiuto. "De Vrij, infatti, sente di poter essere ancora protagonista ai massimi livelli in Europa. Se ne è accorto anche un suo vecchio conoscente ed estimatore di lunga data come Antonio Conte" rivela il quotidiano piemontese. "I due insieme avevano conquistato nel 2021 lo Scudetto numero 19 della storia interista. In quella squadra De Vrij era titolare fisso e veniva considerato alla stregua di un insostituibile dal tecnico leccese".