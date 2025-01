Avellinotoday.it - Confesercenti: bilancio negativo nel 2024 per negozi vicinato irpini

Leggi su Avellinotoday.it

“Ilè stato un anno all'insegna dell'incertezza per il commercio irpino e in modo particolare per idi, che hanno registrato un'evidente flessione”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale diAvellino.“Alla luce dei dati generali delle vendite – ha.