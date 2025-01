Ilgiorno.it - Concerti di inizio anno con le bande cittadine

d’in musica con le. A Cogliate, l’appuntamento tradizionale con il Concerto difirmato Corpo musicale Giuseppe Verdi è per domani alle 15.30 al Centro culturale Ferraroli in piazza Giovanni XXIII. La banda cittadina, diretta dal maestro Gian Carlo Ghinzani, alternerà composizioni classiche e arrangiamenti moderni, con ingresso gratuito. In programma anche l’esibizione della Junior band. A Cesano Maderno, concerto del Corpo Musicale di Binzago al Teatro Don Pedretti in via Molino Arese a partire dalle 16, con ingresso gratuito. A dirigere la storica banda cesanese ci sarà il maestro Ylenia Desiglioli, che ha assunto la direzione del sodalizio musicale di Binzago poco più di unfa, a soli 28 anni, portando una ventata di novità ed entusiasmo all’interno del gruppo, dopo avere fondato, nel 2021, insieme a quattro soci, l’Accademia bandistica comasca, finalizzata a diffondere i valori della banda e la qualità musicale.