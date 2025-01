Lanazione.it - Comune di Firenze: “Sollicciano senza le condizioni minime di dignità”

Leggi su Lanazione.it

, 4 gennaio 2025 - "È un carcere del tutto inadeguato per le funzioni che deve svolgere. Inaccettabile per. La commissione politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali è al lavoro per approfondire e relazionare in consiglio comunale in merito all'attuale stato di". E' quanto afferma l'assessore al welfare deldi, Nicola Paulesu, a seguito del suicidio di un detenuto avvenuto ieri nel carcere fiorentino di. "Per l'amministrazione lo abbiamo detto molte volte,va completamente riformato - aggiunge in una nota -, non ha lediper chi sta scontando una pena e per quelli che ci lavorano. Questa realtà riemerge prepotentemente in conseguenza di eventi tragici, come quello di ieri sera. Ed ogni volta si conferma chenon è conforme ai livelli minimi diumana richiesti dalla Costituzione.