Ferraratoday.it - Coldiretti, ecco le informazioni sulla riapertura del mercato coperto di Campagna Amica

Leggi su Ferraratoday.it

IldiFerrara di via Montebello 43, si prende una breve pausa dopo le festività natalizie, che lo hanno visto come meta degli acquisti a chilometri zero per diversi cittadini ferraresi.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday"Ringraziamo i tanti.