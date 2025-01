Sondriotoday.it - Chiuro in lacrime per la sua storica bibliotecaria Ellida Schiappadini

Leggi su Sondriotoday.it

La comunità diè in lutto per la scomparsa improvvisa di, 74 anni,del paese, figura amatissima per la sua dedizione e il suo impegno nel promuovere la cultura. "Gentile e premurosa, preparata, stimata, ha saputo farsi voler bene per l’impegno, la.