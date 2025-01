Today.it - Che soddisfazione! Vanessa Cappellone è stata convocata con la Nazionale Italiana nuoto artistico

Leggi su Today.it

Il 2025 si apre con un grande riconoscimento per ilsincronizzato dell’H20 Sport di Vasto.infatticon la squadraa Savona per il collegiale tecnico di inizio anno (2-4 gennaio). L’approdo in azzurro è stato il premio ai sacrifici fatti nel.