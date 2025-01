Milanotoday.it - Centrosinistra, tutti i nomi della corsa a Palazzo Marino: Majorino è l'uomo forte, ma occhio alle donne del partito

Leggi su Milanotoday.it

Sotto l'albero di Natale, Beppe Sala ha trovato la sorpresa del sondaggio di YouTrend, che dà la sua coalizione in netto vantaggio (nonostante la sua uscita di scena) e Pierfrancescofavoritissimo per la sua successione (prevista per il 2027). Dichiarando che avrebbe voluto cedere il suo.