Infobetting.com - Celtic-St. Mirren (domenica 05 gennaio 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Non è una buona notizia per il St., che viene da due sconfitte di fila, il fatto che ildopo tanto tempo abbia perso un Old Firm, e anche male, per 3-0, perché nonostante il vantaggio in classifica sia rimasto abissale, la squadra di Brendan Rodgers vorrà sicuramente passare oltre e riprendere il .InfoBetting: Scommesse Sportive e