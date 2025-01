Lanazione.it - C’è il mini ranch per la gioia dei più piccoli

CITTÀ DELLA PIEVE - Conoscere gli animali da fattoria, provare il battesimo della sella su pony e assaporare i profumi della campagna umbra: a Città della Pieve, dopo il successo del primo appuntamento, torna “Il“. Oggi, dalle 15.30 in piazza Plebiscito, nel centro storico, un atteso pomeriggio. Ildiventerà il cuore pulsante del divertimento natalizio, offrendo un’esperienza che incanterà tutti con la sua atmosfera magica e suggestiva. "Un evento – spiega Daniela D’Alessandro, assessore comunale – che ha come obiettivo quello di far provare per la prima volta ai piùl’ebrezza dello stare a cavallo per avvicinarli all’equitazione e per fargli vivere un momento ludico speciale". La partecipazione all’evento, organizzato dall’Amstrazione Comunale di Città della Pieve e dall’Associazione Equestre Wild Horse, è totalmente gratuita.