Case e uffici a Porcari. Ecco i nuovi "oneri"

Il Comune diha aggiornato le tabelle relative aglidi urbanizzazione e ai costi di costruzione. Lo ha fatto con una determinazione dirigenziale lo scorso 30 dicembre. Lo strumento di riferimento è la legge regionale 65 del 2014. Cosa accadrà? Per il 2025 si deve applicare la variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, comunicata da Istat e riferita all’ultimo dato disponibile. Previsto dunque un più 1,3 %. Questo per glidi urbanizzazione. Per il costo di costruzione, invece, si dovrà applicare la variazione annua per edifici residenziali comunicata da Istat, che comporta una riduzione pari allo 0,17%. Glirappresentano il contributo che chi costruisce deve corrispondere al Comune a titolo di partecipazione alle spese che lo stesso affronta per fornire i servizi alla città e si distinguono indi urbanizzazione primaria, ovvero relativi alla realizzazione di strade, spazi di sosta o parcheggi, fognature, reti di distribuzione (elettricità, acqua, gas), illuminazione pubblica, spazi a verde attrezzato e secondaria, finalizzati alla realizzazione di scuole, asili, impianti sportivi di quartiere, aree verdi, centri sociali e culturali.